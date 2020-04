Formule E begint e-sportscompetitie in rFactor 2 met alle officiële coureurs

De Formule E, het elektrische broertje van de Formule 1, organiseert een e-sportscompetitie ter vervanging van de races die momenteel niet doorgaan. Alle teams en coureurs doen mee aan de digitale variant. Er wordt gereden met racesimulator rFactor 2.

De Formula E Race at Home Challenge is een competitie van negen weken. Volgens de organisatie doen alle teams en coureurs mee. Ook is er een tweede grid, waarin gamers en influencers het tegen elkaar opnemen. De twee grids leggen de races tegelijkertijd af, maar zitten niet in elkaars vaarwater. De gamer die aan het einde van de competitie bovenaan staat, mag zich bewijzen in een echte Formule E-auto.

Racesimulator rFactor 2 wordt ingezet voor de virtuele races. Daarin zitten al de nieuwste Formule E-auto's en een aantal stratencircuits die in het echt ook worden gebruikt. De coureurs spelen vanuit huis. Ze doen dat allemaal met dezelfde hardware: een Playseat, een stuurtje en pedalen van Fanatec, en pc-hardware van Asus.

Coureurs krijgen één kwalificatieronde die hun plek op de grid bepaalt. De races worden vervolgens in Race Royale-format afgewerkt. Daarbij valt na iedere ronde de laatste coureur af. Als er tien coureurs over zijn, volgt een laatste sprintronde tot de finish, waar de punten worden verdeeld.

Deelnemende gamers moeten zich voor ieder weekend kwalificeren door een tijd neer te zetten met rFactor 2. Dat kan van maandag tot donderdag. De achttien snelste gamers mogen meedoen aan het raceweekend. Bij die selectie van gamers schuift ook een aantal influencers en bekende gezichten uit de motorsportwereld aan, aldus de organisatie. De topdriegamers krijgen automatisch een plekje voor het volgende raceweekend.

Op zaterdag 18 april begint een testevenement; het weekend daarna is de eerste race waarbij punten worden vergeven. Ieder weekend vindt een race plaats en op 13 juni is de finale. De virtuele Formule E-wedstrijden zijn via streams met commentaar op YouTube, Facebook en Twitch te volgen. Het gaat om negentig minuten durende uitzendingen en er zijn twee streams tegelijk: een met de echte coureurs, en een met de gamers en andere deelnemers.