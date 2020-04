MSI presenteert gebogen 30"-gamemonitor met 200Hz-va-paneel

MSI kondigt de Optix MAG301CR aan, een 30"-monitor met een resolutie van 2560x1080 pixels en een verversingssnelheid van 200Hz. Het va-paneel heeft een geclaimde responstijd van 1ms en FreeSync-ondersteuning.

Volgens MSI heeft de Optix MAG301CR een paneel met een groot kleurbereik, dat 98 procent van de dci-p3-kleurruimte kan weergegeven. De contrastverhouding is 3000:1; een maximale helderheid noemt de fabrikant niet. Wel geeft MSI de monitor het predicaat HDR Ready, maar dat wil alleen zeggen dat het scherm met hdr-materiaal overweg kan.

Het scherm staat op een in hoogte verstelbare voet en kan ook gekanteld worden. Aan de achterkant is een ring met rgb-leds aanwezig. De monitor heeft een displayport 1.2-aansluiting en twee hdmi 2.0-poorten. Ook zit er een usb-c-aansluiting met displayport-altmodus op het scherm. Verder heeft de monitor een audiouitgang en drie usb 3.0-aansluitingen. Wanneer de Optix MAG301CR op de markt komt en wat het scherm gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.