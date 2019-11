MSI brengt draagbaar 240Hz-beeldscherm uit

MSI heeft een draagbaar scherm met een verversingssnelheid van 240Hz ontwikkeld. Wanneer het Taiwanese bedrijf de Optix MAG161 op de markt gaat brengen is nog niet bekend, maar de komst is onthuld omdat het product een CES Award heeft gewonnen.

Uit de naam Optix MAG161 valt op te maken dat het om een scherm met diagonaal van 16 inch gaat. MSI meldt zelf dat het paneel van het ips-type is en dat dit een dikte van 5 millimeter heeft. Het is niet de eerste draagbare monitor met verversingssnelheid van 240Hz: eerder dit jaar kondigde Asus de Strix XG17 aan met een 17,3"-scherm en eveneens een refresh rate van 240Hz.

De variant van MSI bevat een usb-c- en hdmi-aansluiting. Hoewel de hoge verversingssnelheid waarschijnlijk met name gamers aanspreekt, richt het bedrijf zich ook op zakelijke gebruikers. Dat blijkt uit de productpagina van de CES Awards 2020. Verdere details, zoals een prijs en verschijningsdatum, zijn er nog niet. Die volgen waarschijnlijk ergens in de komende maanden. De CES-elektronicabeurs vindt begin januari in Las Vegas plaats.