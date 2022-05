Lenovo presenteert draagbare 14"-usb-c-monitor met touchscreen

Lenovo brengt in september de ThinkVision M14t uit, een usb-c-monitor met touchscreen en ondersteuning voor een actieve stylus. De full-hd-monitor krijgt een adviesprijs van 449 dollar. Vorig jaar bracht Lenovo al de M14 uit zonder touchscreen, die kost zo'n 237 euro.

De Lenovo ThinkVision M14t heeft een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en het ips-paneel heeft een maximale helderheid van 300cd/m². Die eigenschappen zijn gelijk aan de bestaande ThinkVision M14 zonder touchscreen. De touchversie is met 698 gram wel zo'n 130 gram zwaarder.

Het touchscreen heeft ondersteuning voor aanrakingen met tien vingers tegelijk en kan ook bediend worden met een meegeleverde actieve stylus, met 4096 drukniveaus. De monitor wordt aangesloten met een usb-c-aansluiting en het scherm kan stroom van bijvoorbeeld een laptop via pass trough doorgeven aan een ander apparaat, dat op een tweede usb-c-aansluiting is aangesloten. De monitor heeft geen eigen accu. Met de ingebouwde standaard kan het scherm zowel staand als liggend gebruikt worden.

Lenovo brengt de ThinkVision M14t in september uit in de Verenigde Staten, voor een adviesprijs van 449 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 482 euro. Wanneer het scherm naar Nederland en België komt, is niet bekend. De ThinkVision M14 zonder touchscreen staat in de Pricewatch voor prijzen vanaf zo'n 237 euro.