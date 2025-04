Lenovo komt met nieuwe generatie laptops met gerecyclede materialen en monitoren

Lenovo toont een aantal nieuwe laptops in de ThinkPad- en Yoga-lijn. Voor eerstgenoemde komt het bedrijf met de nieuwe generaties van de ThinkPad X1 Carbon, maar er komen ook nieuwe Yoga's en Nano's. Alle drie zitten in het hoogste segment en bestaan nu uit meer gerecyclede materialen.

Lenovo ThinkPad X1

Het gaat bij de laptops slechts om 'gerecyclede materialen bij bepaalde componenten', schrijft de fabrikant. De elfde generatie van de ThinkPad X1 Carbon bestaat bijvoorbeeld voor 90 procent uit gerecycled magnesium bij de palmsteun en 55 procent magnesium aan de onderkant. De laptops bevatten daarnaast de dertiende generatie Intel Raptor Lake-processors, waarbij de Yoga net als vorig jaar de U-serie van 15W heeft, de Nano de P-serie van 28W en gebruikers bij de Carbon uit zowel de U- als P-serie kunnen kiezen. Laatstgenoemde laptop bevat nu tevens dubbel zoveel geheugen als die van de tiende generatie: die had 32GB Lpddr5, maar de nieuwe versie krijgt 64GB Lpddr5. De Carbon en Yoga kosten respectievelijk 1599 en 1799 euro en zijn beschikbaar in april. De Nano verschijnt niet in Europa.

Daarnaast komt Lenovo met nieuwe versies van een aantal van zijn consumentenapparaten, namelijk de IdeaPad Pro 5/5i, IdeaPad Slim 5/5i, IdeaCentre Mini 5i, IdeaPad Flex 3i Chromebook en Lenovo Tab M9. Het grootste verschil tussen de oudere versies is dat ze de nieuwste hardware van AMD, Intel of Nvidia bevatten. Daarnaast hebben de IdeaPad Slim 5i en IdeaPad Slim 5 nu een oleddisplay.

X1 Carbon Gen 11 X1 Yoga Gen 8 X1 Nano Gen 3 Processor Intel Raptor Lake-U en -P Intel Raptor Lake-U Intel Raptor Lake-P Geheugen Tot 64GB Lpddr5 16GB Lpddr5 Opslag Tot 2TB PCIe 4.0 NVMe-ssd Tot 1TB PCIe 4.0-ssd Scherm 14"

Oled: max. 2,8k

400 nits

HDR 500 True Black 14"

Oled: max. 4K

500 nits

​​​​ 13"

'tot 2k'

450 nits Accu 57Wh 49,6Wh Besturingssysteem Windows 11 Aansluitingen 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3,2, 1x HDMI 2.0b, 1x 3,5mm Draadloos 5G, 4G (eSIM en Nano SIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Afmetingen 315,6x222,5x15,36mm 314,4x222,3x15,53mm 293,2x208x14,47mm Gewicht 1,12kg 1,38kg 970g

Monitoren

Behalve laptops kondigt Lenovo ook een aantal nieuwe monitoren aan. Een opvallende is de ThinkVision P49w-30. Dit is de eerste 49''-ultrawidemonitor met IPS Black-technologie. Dergelijke panelen waren voorheen enkel in 27 en 32 inch beschikbaar. De P49w-30 moet 2299 euro gaan kosten en verschijnt in juli.

Ook komt Lenovo met nieuwe versies van zijn ThinkVision-miniledmonitoren. Deze P27pz-30 en P32pz-30 bevatten beide ondersteuning voor brede kleurruimtes dankzij DCI-P3 en Adobe RGB en kunnen via USB-C aangesloten worden. Tot slot komt Lenovo met drie zakelijke monitoren die zich voornamelijk onderscheiden met hun 5-megapixelwebcam met infraroodlens: de T27hv-30, T24mv-30 en T24v-30. De eerste twee genoemde bevatten ook een Microsoft Teams-knop, zodat het mogelijk moet worden om meteen de videobelapplicatie te openen. Deze drie monitoren krijgen een adviesprijs van respectievelijk 559, 399 en 299 euro. De T27hv-30 en T24v-30 komen in juni beschikbaar; de T24mv-30 verschijnt een maandje eerder.