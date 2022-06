Asus kondigt draagbare 15,6"-monitor met 144Hz-verversingssnelheid aan - update

Asus heeft deze week zijn draagbare ROG Strix XG16-monitor aangekondigd. Dit scherm heeft een diagonaal van 15,6" en een verversingssnelheid van 144Hz. Asus maakt nog niet bekend wanneer het scherm op de markt komt en wat de adviesprijs is.

De ROG Strix XG16 beschikt over een 15,6"-ips-paneel met een verversingssnelheid van 144Hz. Het scherm biedt daarnaast FreeSync-ondersteuning. Asus maakt in zijn blogpost nog geen informatie bekend over de resolutie, responstijd of het kleurbereik. Enkele media als TechPowerUp schrijven dat het scherm een 1080p-resolutie heeft. Een woordvoerder van Asus laat aan Tweakers weten dat de XG16 ook in de Benelux uitkomt. Een exacte releasedatum of adviesprijs is echter nog niet bekend.

De monitor beschikt verder onder andere over een micro-hdmi-aansluiting, waarmee het scherm bijvoorbeeld op een console of pc kan worden aangesloten. Via usb-c kan de XG16 ook worden gekoppeld aan een smartphone of Nintendo Switch. De XG16 heeft een 7800mAh-accu die wordt opgeladen via een tweede usb-c-connector. Asus claimt dat de accuduur maximaal drie uur bedraagt. Het scherm heeft twee speakers aan de voorkant en beschikt ook over een aansluiting voor koptelefoons.

Eerder dit jaar bracht Asus al een draagbare 17,3"-gamingmonitor uit. Deze ROG Strix XG17 heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 240Hz met FreeSync. Dat scherm heeft een adviesprijs van 600 euro.

Update, dinsdag: Een woordvoerder van Asus laat aan Tweakers weten dat het scherm in de Benelux beschikbaar zal komen, maar dat een exacte releasedatum of adviesprijs nog niet bekend is. Dit is toegevoegd aan het artikel.