ASUS levert met zijn Republic of Gamers-merk high-end gamingproducten met een opvallend uiterlijk. Dat geldt ook voor de monitoren die onder de ROG-vlag worden uitgebracht, en deze zomer is daar de XG17AHP bijgekomen: een draagbaar scherm met een beelddiagonaal van 17 inch.

De ASUS ROG Strix XG17AHP, zoals het scherm voluit heet, is een draagbaar scherm voor gamers met ondersteuning voor FreeSync. De USB-monitor biedt een hoge refreshrate van maar liefst 240Hz en dankzij een accu is het apparaat ook zelfvoorzienend. Zo kun je met een laptop met een middelmatig scherm toch games spelen met hoge fps. Bovendien is het scherm met een beelddiagonaal van 17 inch groter dan menig laptopscherm. Dat hoéf je natuurlijk niet voor gaming in te zetten; ook voor productiviteit is het werken met een tweede scherm... productieverhogend.

We hebben eerder enkele USB-monitoren getest en hoewel dat kleinere exemplaren betrof, zullen we die meenemen om de XG17 aan te spiegelen. Verder kijken we naar de ergonomie, de accu, de gebruiksvriendelijkheid en uiteraard de kwaliteit van het ips-paneel.

Het scherm kost pakweg zeshonderd euro en daar krijg je een compleet pakket voor. Een iets goedkopere variant, de XG17AHP, is ook leverbaar, maar daar krijg je geen statief bij om het scherm in hoogte te verstellen. Onlangs hebben we zeven 240Hz-monitoren van 27" getest, die voor rond dezelfde prijs beschikbaar zijn. Sterker nog: enkele daarvan kosten aanzienlijk minder dan het draagbare 17"-scherm. Uiteraard nemen we die schermen, naast andere portable displays, mee in de vergelijking met de XG17.

Voordat we dat doen, kijken we even naar de prijs en de leveringsomvang, want wat krijg je voor de aankoopsom van pakweg zeshonderd euro? Naast, vanzelfsprekend, het beeldscherm met ingebouwde accu krijg je een statief waarmee je het scherm kunt neerzetten, een poweradapter, een micro-HDMI- en USB type C-kabel, een cover annex standaard, een draagtas en ook nog een kalibratierapport en uiteraard een handleiding. Dat zijn een boel accessoires, maar dat mogen we ook wel eisen voor zo'n aankoopbedrag. De volgende vraag is natuurlijk: hoe bevalt zo'n scherm?