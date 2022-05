ASUS introduceert 32"-monitor met 170Hz-refreshrate en DisplayHDR 400

ASUS heeft een nieuwe monitor in zijn TUF Gaming-serie geïntroduceerd. De VG32AQL1A heeft een ips-paneel met een quad-hd-resolutie en een refreshrate van 170Hz. De monitor krijgt ook een DisplayHDR 400-certificering.

ASUS spreekt op zijn website van een 32"-scherm met resolutie van 2560x1440 pixels. Het bedrijf adverteert met een gtg-responstijd van 1ms en een verversingsfrequentie van 170Hz. Het betreft een 144Hz-paneel met een optionele fabrieksoverclock naar 170Hz. De piekhelderheid is 400cd/m² bij hdr-beelden. Zonder hdr bedraagt de helderheid maximaal 350cd/m².

De monitor kan volgens ASUS 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte tonen en krijgt ondersteuning voor de ELMB-techniek voor backlight strobing. Dat moet volgens het bedrijf helpen tegen motion blur en werkt in combinatie met een variabele verversingssnelheid. De monitor biedt ondersteuning voor FreeSync Premium en krijgt ook de G-Sync Compatible-certificering.

De TUF Gaming VG32AQL1A beschikt over twee HDMI 2.0-aansluitingen en twee DisplayPort 1.2-connectors. ASUS voorziet het scherm daarnaast van 2W-stereoluidsprekers, een 3,5mm-jack voor audio en een USB-hub met twee USB 3.0-poorten.

De monitor kan via de meegeleverde standaard gedraaid, gekanteld en in hoogte versteld worden, hoewel gebruikers ook een eigen monitorarm kunnen gebruiken via een 100mm-VESA-mount. De monitor is 716mm breed, 240mm diep en maximaal 565mm hoog. Het scherm weegt 8,6kg inclusief standaard en 6,2kg zonder.

De VG32AQL1A is stilletjes op de website van ASUS verschenen, zonder officiële aankondiging. De adviesprijs is niet bekend. Ook is het nog onbekend wanneer het scherm in de winkels verschijnt.

Afbeeldingen via ASUS