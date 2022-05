ASUS toont 32"-ROG Swift-monitor met 4k144Hz-paneel en HDMI 2.1-aansluitingen

ASUS kondigt de ROG Swift PG32UQ-monitor aan. Het 32"-scherm heeft een ips-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels en een refreshrate van maximaal 144Hz. ASUS mikt ook op consolegamers met de HDMI 2.1-aansluiting.

De ASUS ROG Swift PG32UQ-monitor gebruikt een ips-paneel dat volgens de fabrikant 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven. ASUS zegt ieder exemplaar van de monitor in de fabriek te kalibreren. Verder spreekt de fabrikant van een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms.

In combinatie met een pc kan het scherm gebruikt worden op 4k144Hz via de DisplayPort 1.4-aansluiting en Display Stream Compression. Bij gebruik met consoles als de PlayStation 5 en Xbox Series X is 4k-weergave met een refreshrate van 120Hz mogelijk via de twee HDMI 2.1-aansluitingen, die ook ondersteuning bieden voor variable refresh rate en automatic low latency mode.

Het scherm krijgt een DisplayHDR 600-certificering en kan dus een piekhelderheid van minimaal 600cd/m² weergeven. De monitor ondersteunt AMD FreeSync Premium Pro en krijgt mogelijk een Nvidia G-Sync Compatible-label, het proces daarvoor loopt nog, meldt ASUS.

In de monitorstandaard en het ROG-logo aan de achterkant zijn rgb-leds verwerkt en die ondersteunen Aura Sync, zodat de verlichting kan samenwerken met andere rgb-producten. ASUS heeft de prijs van de HDMI 2.1-monitor nog niet bekendgemaakt. Het scherm komt volgens de fabrikant in het tweede kwartaal van dit jaar uit.