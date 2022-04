Team met Nederlander wint virtuele 24-uursrace Le Mans, Verstappen crasht

Realteam Hydrogen Redline heeft de virtuele 24-uursrace van Le Mans gewonnen. De Nederlandse simracer Jeffrey Rietveld was een van de vier coureurs. F1-wereldkampioen Max Verstappen deed ook mee, maar crashte terwijl zijn team aan de leiding lag.

Vijftig teams met in totaal tweehonderd coureurs deden afgelopen weekend mee aan de virtuele 24-uursrace van Le Mans. Teams moesten uit vier deelnemers bestaan, waarvan minimaal twee met een FIA-racelicentie. Realteam Hydrogen Redline begon dankzij een goede kwalificatie van Rietveld vanaf polepositie aan de race en legde in 24 uur tijd 407 rondjes af op het circuit van Le Mans. Het team had na afloop een voorsprong van een minuut en drie seconden op de nummer twee.

Realteam Hydrogen Redline begon de race aan de leiding, maar die positie werd in de eerste ronde al overgenomen door het concurrerende Team Redline, dankzij een inhaalactie van F1-coureur Max Verstappen. Tot het vallen van de avond lag Team Redline vervolgens aan de leiding en na zeven uur racen nam Verstappen weer plaats achter het stuur, schrijft Autosport in een verslag. Na een inhaalactie nam hij een agressieve lijn over de kerbs in de Ford-chicane, waarna hij spinde en de muur in vloog. Daarbij verloor de auto twee wielen, waardoor het team de race moest opgeven.

De crash van Verstappen - Screenshot via Autosport.com

De virtuele race werd afgelegd met racesimulator rFactor 2 en in de LMP-klasse beschikten alle teams over dezelfde Oreca 07-raceauto. De bolide van het winnende team werd bestuurd door Felipe Drugovich, Olivier Rowland, Michal Smidl en Jeffrey Rietveld. Drugovich is een Formule 2-coureur en Rowland doet mee aan het Formule E-kampioenschap. Smidl en Rietveld zijn simracers die meedoen aan e-sportskampioenschappen.

De race was de tweede officiële 24-uursrace van Le Mans en ook de finale van het 2021-2022-seizoen van de Le Mans Virtual Series. Die serie werd ook gewonnen door Realteam Hydrogen Redline.

Hoogtepunten van de virtuele race, met de crash van Verstappen rond 1:50.