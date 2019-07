F1-coureurs Max Verstappen en Lando Norris winnen 24-uursrace Spa in iRacing

Een team met onder andere Max Verstappen en Lando Norris heeft de virtuele 24-uursrace op Spa Francorchamps in de game iRacing gewonnen. De jonge F1-coureurs staan bekend om hun rijkunsten in simulators naast hun prestaties op de baan.

Het team met de twee Formule 1-coureurs had een flinke voorsprong te pakken, maar aan het einde van de race ging het nog bijna mis door mechanische problemen bij Max Verstappen. Het rempedaal van zijn rig begaf het een kwartier voor het einde van de race. Verstappen wist de auto zonder schade tot stilstand te brengen en kon zo naar de pits getakeld worden, waarna Norris het virtuele stuur over mocht nemen om de race uit te rijden. Omdat de voorsprong meerdere minuten bedroeg, kwam Norris uiteindelijk met een voorsprong van 27,3 seconden over de streep.

Verstappen en Norris namen deel aan de 24-uursrace met twee simracers: Max Beneck en en Max Wening. Daarmee werden Team Redline en Pure Racing Team gecombineerd voor de race op het Belgische circuit. De vier coureurs bestuurden om beurten de Audi R8 LMS GT3.

Max Verstappen en Lando Norris zijn naast F1-coureurs ook ervaren simracers. De twee zijn geregeld te zien in iRacing. In februari zouden de coureurs ook deelnemen aan de 12-uursrace van Bathurst, maar ze kwamen daarin niet aan bod, omdat een teamlid al vroeg in de race crashte. Autosport maakte vorig jaar een reportage bij Lando Norris thuis, waar hij zijn rig laat zien.

Laatste uren van de 24-uursrace. De video begint op het momet dat de rem van Max Verstappen het begeeft.