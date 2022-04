IRacing neemt Monster Games over en spreekt over racegames voor bredere markt

iRacing.com Motorsport Simulations, de ontwikkelaar en uitgever van de gelijknamige populaire pc-racesimulatiegame iRacing, heeft Monster Games overgenomen. IRacing spreekt in dat kader specifiek over het introduceren van racegames voor een bredere markt.

In een persbericht op zijn website meldt het bedrijf achter de simulatiegame dat deze overname weer een bepaalde expertise toevoegt aan het team van iRacing brengt en dat het de capaciteiten vergroot om racegames van de hoogste kwaliteit naar een bredere markt te brengen. Daarbij noemt iRacing ook specifiek de consoles. Verder wordt nog weinig concreets gezegd.

Het ontwikkelteam van iRacing zal naar eigen zeggen gewoon voor 100 procent bezig blijven met de ontwikkeling van het 'kernproduct', namelijk iRacing. Volgens Tony Gardner, de directeur van iRacing, kan zijn bedrijf veel toevoegen aan de producten van Monster Games, zoals assets, graphics, technologieën en physics. Hij spreekt over heel veel synergieën tussen de studio's waar beide van zouden kunnen profiteren. Gardner zegt ook dat het team van Monster Games zal worden uitgebouwd 'om de bredere racegamemarkt te verkennen om uiteindelijk serieuze simraces naar onze vlaggenschipproduct iRacing te sluizen'.

Monster Games zal momenteel gewoon onveranderd doorgaan met het werken aan een nog onaangekondigd project dat later dit jaar moet uitkomen. Nieuwe titels die daarna uitkomen, zullen ontwikkeld worden met technologie en content van iRacing, Monster Games en Orontes Games. Laatstgenoemde is een studio die vorige maand werd overgenomen en in 2020 de racegame DRAG Outer Zones uitbracht op Steam.

Monster Games kwam in 1998 met de titel Viper Racing en bracht vorig jaar de racegame SRX: The Game uit. Waarschijnlijk is het bedrijf het meest bekend van de NASCAR: Heat-gamereeks, waar het samen met 704Games achter zit. De laatste titel uit die reeks is NASCAR Heat 5 uit 2020.