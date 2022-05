Omzet uit YouTube-advertenties stijgt met 50 procent

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het eerste kwartaal van 2021 een aanzienlijk hogere omzet en winst geboekt. Daar droegen onder meer de verkoop van advertenties op YouTube aan bij. De omzet die daaruit voortkomt, steeg met 50 procent.

Uit de gepubliceerde kwartaalcijfers van de afgelopen drie maanden blijkt dat de advertentie-inkomsten van YouTube aanzienlijk zijn gegroeid. Waar dat omzetcijfer in het eerste kwartaal van vorig jaar nog afgerond uitkwam op 4 miljard dollar, leverde reclame op YouTube nu 6 miljard dollar op. Dat is nog niet zo hoog als de 6,9 miljard dollar aan omzet die in het laatste kwartaal van vorig jaar werd behaald, maar vormt een stijging van zo'n 50 procent ten opzichte van vorig jaar.

Deze hogere omzetcijfers zijn vooral toe te schrijven aan de coronapandemie en daarmee hogere gebruikersaantallen. Zo schreef CNBC begin deze maand op basis van een onderzoek van Pew dat 73 procent van de Amerikaanse volwassenen YouTube gebruikte in 2019. Dat zou in 2021 gestegen zijn naar 81 procent.

Ook de advertentieomzet bij Google Search steeg aanzienlijk, van 24,5 miljard dollar naar 31,9 miljard dollar. Als dit omzetcijfer wordt gecombineerd met de advertentie-inkomsten uit YouTube en het Google Network, komen de totale advertentie-inkomsten van Alphabet uit op 44,7 miljard dollar. Dat was het eerste kwartaal van vorig jaar nog 33,8 miljard dollar.

Alphabet verdiende ook meer met het Google Other-onderdeel, waar onder meer de omzet uit hardware en YouTube-abonnementen onder worden geschaard. Bij dit onderdeel steeg de kwartaalomzet naar 6,5 miljard dollar. Een jaar geleden was dat 4,4 miljard dollar.

Het bedrijf behaalde in totaal een omzet van 55,3 miljard dollar, waar dat in dezelfde periode een jaar eerder nog uitkwam op 41,2 miljard dollar. Met name de winst groeide enorm, van 6,8 miljard dollar naar 17,9 miljard dollar nu. Momenteel zijn er 139.995 medewerkers in dienst bij Alphabet, waar dat er een jaar geleden nog 123.048 waren.