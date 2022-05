Alphabet trekt de stekker uit internetballonnenproject Loon

Googles moederbedrijf Alphabet stopt met Project Loon, het bedrijf dat 4G-internet aanbiedt via ballonnen. De kosten voor het project zijn te hoog gebleken om rendabel te zijn. Medewerkers worden ondergebracht bij andere Alphabet-ondernemingen.

Project Loon stopt, omdat het bedrijf en moederbedrijf Alphabet geen manier zien om Project Loon commercieel rendabel te maken. Dat is te lezen in een blogpost van Astro Teller, die bij Alphabet verantwoordelijk is voor Project Loon. "De weg naar commerciële haalbaarheid blijkt moeilijker en meer risicovol dan we hadden gehoopt. Daarom hebben we het moeilijke besluit genomen om te stoppen met Loon", schrijft hij.

Project Loon werd gestart in 2013, als onderdeel van Alphabet. In 2018 werd het een volwaardige onderneming binnen Alphabet. Deze ontwikkelde ballonnen die sterk genoeg zijn om te overleven in de stratosfeer op 20 kilometer hoogte, met zonnepanelen om ze van stroom te voorzien en een LTE-antenne. De ballonnen zorgen voor internet via 4G op plekken waar amper ander internet geleverd kan worden, zoals in het achterland van Nieuw-Zeeland en tijdens natuurrampen in Puerto Rico en Peru.

Het lanceerplatform van Loon

Een grondstation maakt een 4G-verbinding met een overhangende ballon die op 20 kilometer hoogte hangt. Vervolgens geeft die het signaal door naar de volgende ballon, en die vervolgens weer aan de volgende. Op die manier kan een groot gebied van internet worden voorzien vanaf één grondstation via een netwerk van zwevende zendmasten. Dat vereist niet alleen ballonnen die sterk genoeg zijn om in de stratosfeer te overleven, maar die ballonnen moeten vervolgens ook in de stratosfeer genavigeerd worden. Daarvoor ontwikkelde Loon een eigen navigatiesysteem. Daarnaast ontwikkelde het een speciaal lanceerplatform voor Loon.

Afgelopen zomer startte Loon de eerste commerciële test op het platteland van Kenia samen met de lokale provider Telkom Kenya. Dat project liep vertraging op door de coronapandemie en doordat de Keniaanse overheid pas in maart toestemming gaf voor het project. Astro Teller belooft in de blogpost dat het project in Kenia zorgvuldig en veilig wordt afgesloten. Een klein team medewerkers blijft aan om dat tot een goed einde te brengen. De meeste andere medewerkers zullen worden ondergebracht bij andere ondernemingen van Alphabet, start-upplatform X en Google.

Loon en X beloven daarnaast om 10 miljoen dollar te investeren in non-profits en bedrijven die internetconnectiviteit, ondernemerschap en onderwijs bevorderen in Kenia. Een deel van de technologie wordt hergebruikt door een andere X-onderneming, Project Taara, schrijft Teller in zijn blog. Dat project moet snel internet gaan leveren aan arme gemeenschappen in Kenia.