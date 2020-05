Testversies Firefox voor Android krijgen ondersteuning voor 5 extra extensies

Firefox Preview en Firefox for Android Beta ondersteunen nu vijf extra extensies: NoScript, Dark Reader, HTTPS Everywhere, Privacy Badger en Search by Image. Dit in aanvulling op uBlock Origin, dat al ondersteund werd.

De add-ons zijn verkrijgbaar in Firefox Preview versie 5.0 en Firefox for Android Beta versie 76. Mozilla doet aan een trapsgewijze verspreiding van deze updates, dus wie onmiddellijk de nieuwe update wil, moet op eigen risico de .apk van de app van elders downloaden en handmatig installeren.

Naast add-ons is er nu ook ondersteuning voor picture-in-picture-video en het toevoegen van web-apps aan het startscherm. De web-apps worden niet als .apk geïnstalleerd, dus ze zijn niet terug te vinden in de app drawer. Android Police schrijft dat ze desondanks offline werken en pushberichten ook functioneren.

De applicaties zijn goeddeels gericht op het versterken van de privacy en veiligheid. NoScript zorgt ervoor dat JavaScript, Flash, Java en andere uitvoerbare inhoud alleen wordt uitgevoerd vanaf vertrouwde domeinen, HTTPS Everywhere forceert https-verbindingen en Privacy Badger is een extensie van de EFF die trackers blokkeert. Dark Reader kan iedere website een donkere modus geven en Search by Image kan zoeken op afbeeldingen in Google, Bing, TinEye en meer.

Oudere versies van Firefox op Android hadden al ondersteuning voor vele extensies, maar met ingang van de uitgebreide re-writes die Mozilla pleegt aan zijn Android-apps, hebben de nieuwste versies van Firefox op Android niet zoveel functionaliteit als oudere versies.