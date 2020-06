Firefox laat gebruikers opgeslagen wachtwoorden naar .csv-bestand exporteren

Firefox komt met een optie om opgeslagen wachtwoorden te exporteren naar een .csv-bestand. De wachtwoorden zijn zo bijvoorbeeld te importeren in andere browsers. Het gaat om de wachtwoorden die Firefox opslaat in de ingebouwde wachtwoordmanager.

De nieuwe feature zit in de Nightly-versie Firefox 79.0a.1. Gebruikers kunnen daarin naar about:logins gaan en hun log-ins exporteren, ontdekte Techdows. Daarmee kunnen gebruikers de wachtwoorden en gebruikersnamen weer importeren in een andere browser of een wachtwoordmanager. Firefox heeft eerder al aangegeven dat het importeren van data uit externe wachtwoordmanagers in de toekomst ook mogelijk wordt.

De wachtwoorden worden naar een .csv-formaat geëxporteerd, zodat ze makkelijk over te zetten zijn. In het bestand staan de website, de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord, de http-realm, de formaction, de GUID , en de momenten waarop de wachtwoorden aangemaakt, laatst gebruikt, en veranderd zijn.

Omdat het om een .csv-bestand gaat, zijn de wachtwoorden in platte tekst te lezen. Firefox geeft daarvoor een waarschuwing. Gebruikers moeten vervolgens ofwel hun Firefox-wachtwoord, of hun Windows-wachtwoord invullen. Dat laatste werkt alleen als besturingssysteemauthenticatie is ingesteld voor de browser.