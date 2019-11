Joled neemt productiefaciliteit voor geprinte oledpanelen in gebruik

De Japanse fabrikant Joled heeft zijn eerste productiefaciliteit waar geprinte oledpanelen op grote schaal gemaakt kunnen worden geopend. De massaproductie moet volgend jaar van start gaan. De faciliteit kan 20.000 sheets van 1300x1500mm per maand maken.

De nieuwe fabriek staat bij de Japanse stad Nomi. Volgens Joled zullen er oledpanelen voor high-end monitoren, medische monitoren en automotive displays gemaakt worden. Eerder gaf de fabrikant al aan de faciliteit in te willen zetten voor oledpanelen van 10" tot 32". Die worden gesneden uit de platen van 1300x1500mm die in de fabriek worden gemaakt.

In 2018 is Joled begonnen met het opzetten van de fabriek. Nu de faciliteit in gebruik is genomen, wordt de massaproductie in gang gezet. Eerst worden er samples gemaakt en die worden naar klanten gestuurd, als alles goed gaat kan de massaproductie dan in 2020 beginnen. Het is de eerste faciliteit voor massaproductie van Joled.

Joled is een samenwerkingsverband van onder meer de voormalige oleddivisies van Sony en Panasonic. Het bedrijf werkt al jaren aan oledpanelen op basis van een rgb-printtechniek, die de productie van oledpanelen goedkoper zou moeten maken. Asus en Eizo hebben al monitoren met een 21,6"-oledpaneel van Joled uitgebracht. Die schermen kosten echter zo'n vijfduizend euro. Waarschijnlijk nemen de kosten af als de massaproductie op gang komt.