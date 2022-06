'LG Display gaat productie van 48"-oledpanelen flink opvoeren'

LG Display gaat de productie van de oledpanelen met een diagonaal van 48 inch flink opvoeren. Dat meldt althans de Koreaanse nieuwssite Chosun. LG Display zou dit bereiken door een nieuwe productielijn in gebruik te nemen die geheel aan deze 48"-panelen wordt gewijd.

Volgens bronnen van Chosun begint LG Display vanaf volgende maand met de nieuwe productielijn voor 48"-oledpanelen in zijn Zuid-Koreaanse fabriek in Paju. Dat zou naar schatting moeten bijdragen tot meer dan een miljoen 48"-oledpanelen die dit jaar in totaal worden geproduceerd. Dat aantal zat vorig jaar op 220.000 panelen.

Tot nu toe komen deze relatief kleine oledpanelen uit de Chinese fabriek in Guangzhou. Daar worden twee 48"- en twee 77"-panelen gehaald uit een enkel glassubstraat. In de nieuwe productielijn moeten uitsluitend 48"-panelen uit de glassubstraten worden gehaald. In deze 8.5G-fab in Paju zullen waarschijnlijk acht 48"-panelen gehaald worden uit de glassubstraatpanelen met een formaat van 2200x2500mm.

De 48"-oledpanelen zijn relatief nieuw. Onder meer de merken LG, Sony en Philips brachten vorig jaar voor het eerst 48"-oled-tv's op de markt. Mede door de relatief beperkte aantallen en de populariteit waren deze 48"-oled-tv's veelal duurder dan de beter beschikbare oled-tv's met een diagonaal van 55". Dat gaat wellicht veranderen als LG Display daadwerkelijk de productieaantallen flink verhoogd.

Overigens is 48" inmiddels niet meer het kleinste formaat; er komen dit jaar ook 42"-oledpanelen beschikbaar, al zijn er nog geen oledtelevisies aangekondigd met de 42"-panelen.