LG CX 48" oled-tv Review

Alle oledpanelen voor televisies die je tegenwoordig kunt kopen zijn afkomstig van LG. Hoewel Sony al in 2008 een 11"-modelletje op de markt heeft gezet en ook Samsung kortstondig een oled-tv heeft verkocht, is alleen LG erin geslaagd om oledpanelen voor televisies tot een commercieel succes te maken. Dit succes heeft LG te danken aan patenten voor witte oleds die het in 2009 overnam van het destijds noodlijdende Kodak. In 2012 ging de ooit machtige fotografiereus failliet door de overgang van analoge naar digitale fotografie, ondanks dat het bedrijf aan de basis stond van tegenwoordig zeer succesvolle digitale technologieën als oled en camerasensoren.

De oledschermen van LG, op basis van witte oleds met kleurenfilters, werden in 2013 geïntroduceerd met een 55"-beeldmaat. In de loop der tijd zijn daar de maten 65", 77" en 88" bijgekomen. LG heeft ervoor gekozen om in eerste instantie alleen grote maten te maken, omdat daar nu eenmaal meer marge op zit. De investeringen in ontwikkeling en de bouw van fabrieken moesten natuurlijk worden terugverdiend. In de loop der tijd zijn de productiekosten, door de bouw van steeds grotere fabrieken, enorm teruggedrongen. En nu is er dus, na jaren wachten, eindelijk een 48"-model beschikbaar.

Vanaf dit jaar is de CX, de opvolger van de populaire C9, verkrijgbaar in de nieuwe 48"-maat die we in deze review aan de tand voelen. Daarnaast is de CX ook leverbaar in de vertrouwde 55", 65" en 77"-beeldmaten. Het 4k uhd-paneel in de CX wordt aangestuurd door de derde generatie van LG's 'α9 Intelligent Processor'. Uiteraard is er smart-tv in de vorm van WebOS en krijg je er een Magic Remote bij. De door ons geteste 48"-versie van de CX stond op het moment van schrijven voor zo'n 1700 euro in de Pricewatch. Opvallend genoeg was de 55"-versie zo'n honderd euro goedkoper.