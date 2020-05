LG brengt 48"-oled-tv in juni uit voor 1699 euro

LG brengt zijn eerste 48"-oled-tv in juni uit in een aantal landen, waaronder Nederland en België. De tv heeft een adviesprijs van 1699 euro, maar mogelijk bieden winkels hem voor minder aan. LG kondigde de tv begin dit jaar aan.

LG laat weten dat de verkoop van de Oled 48CX-tv in juni begint in een aantal Europese landen en in Azië. In de Verenigde Staten en andere landen komt de kleinere oled-tv pas later op de markt. Nederland en België zitten bij de eerste lichting, laat LG Benelux weten. De tv moet in de loop van juni beschikbaar zijn.

De 48"-tv in de LG Oled CX-serie stond al een tijdje in de Pricewatch met een prijs van 1699 euro, maar webwinkels hebben de tv nog niet op voorraad. Het 55"-model uit dezelfde CX-serie heeft een adviesprijs van 2099 euro, winkels bieden die tv voor prijzen vanaf 1799 euro aan.

De grotere modellen uit de CX-serie zijn al langer te koop. Net als de grotere versies heeft de 48"-tv een 4k-resolutie en ook de andere eigenschappen zijn vergelijkbaar. LG kondigde de CX-serie van oled-tv's begin dit jaar aan tijdens de CES-beurs in Las Vegas.