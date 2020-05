Blizzard annuleert BlizzCon-conferentie

Blizzard heeft de BlizzCon-editie van dit jaar geannuleerd. In april vond het gamebedrijf het nog te vroeg om de jaarlijkse conferentie te schrappen, maar inmiddels heeft Blizzard daar toch toe besloten.

De executive producer van BlizzCon, Saralyn Smith, laat weten dat men uiteindelijk na veel overwegingen is gekomen tot 'de zeer moeilijke beslissing om BlizzCon dit jaar niet te houden.' Het evenement stond oorspronkelijk gepland voor eind oktober en begin november en zou zijn gehouden in het Anaheim Convention Center in Californië.

Smith zegt dat er bij Blizzard in de afgelopen periode veel discussies hebben plaatsgevonden over hoe een conferentie eruit kon zien in het licht van de huidige gezondheids- en veiligheidsoverwegingen. Ze schrijft dat er ook gepraat is over de verschillende wegen die Blizzard wellicht kon bewandelen, maar dat elke keuze bemoeilijkt zou worden door fluctuaties in de nationale en regionale gezondheidsrichtlijnen die in de komende maanden zijn te verwachten.

Wellicht komt er nog een alternatief voor BlizzCon dat online wordt gehouden. Volgens Smith wordt daar nu over gepraat. Ze zegt dat het de bedoeling is dit zo vroeg als mogelijk te organiseren, maar geeft ook aan dat dit een nieuw terrein is voor Blizzard en dat het daardoor waarschijnlijk is dat het pas ergens in het begin van volgend jaar plaatsvindt. Het is nog niet duidelijk wanneer daar meer informatie over wordt gegeven.