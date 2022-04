Blizzard houdt in februari volgend jaar online Blizzcon-evenement

Gamebedrijf Blizzard heeft BlizzConline aangekondigd. In plaats van een fysiek evenement aan het einde van het jaar, organiseert Blizzard een online evenement aan het begin van 2021, op 19 en 20 februari.

Sinds 2013 organiseert Blizzard zijn Blizzcon-evenement in november, maar dit jaar komt er geen Blizzcon vanwege de coronapandemie. In plaats daarvan heeft het gamebedrijf uit het Amerikaanse Irvine besloten een virtueel evenement te organiseren dat op 19 en 20 februari 2021 moet plaatsvinden. In februari viert Blizzard ook zijn dertigste verjaardag.

Blizzard meldt nog druk bezig te zijn met voorbereidingen en later meer details te geven over BlizzConline, maar het bedrijf roept nu al wel fans op om deel te nemen. Onder andere komt er een cosplayexhibitie en -competitie, een tentoonstelling van schilderijen, tekeningen, sculpturen en videos van fans die betrekking hebben op de dertig jarige historie van Blizzard en een Talent Spotlight.

Daarnaast komt er een virtuele March of the Murlocs. Deelnemers kunnen foto's of korte video's inzenden waarin ze als Murloc verkleed marcheren of dansen en ook accepteert Blizzard in-gamebeelden van marcherende Murlocs. Het bedrijf accepteert inzendingen voor alle onderdelen tot 4 januari 2021.