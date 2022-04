OnePlus werkt aan smartwatch met Wear OS

Fabrikant OnePlus werkt aan een smartwatch met Googles besturingssysteem Wear OS. Dat heeft directeur Pete Lau gezegd in een interview. Het horloge moet onder meer integratie bieden met de tv's van OnePlus.

Lau zegt in het interview met InputMag dat het vooral veel ziet in de samenwerking tussen smartwatch, smartphone en smart-tv. "Een smartwatch kan bijvoorbeeld je gedrag detecteren op basis van wat je aan het doen bent en daarop reageren. Zo kun je notificaties laten zien op de tv of je kunt met een smartwatch detecteren dat je in slaap bent gevallen en dan je scherm automatisch uitzetten."

Daarom zegt OnePlus te werken met Google om de software-integratie te verbeteren. "We willen de connectiviteit verbeteren tussen Wear OS, Android TV en Android-smartphones om deze mogelijkheden te krijgen voor betere samenwerking tussen apparaten in die diverse ecosystemen. Google staat daar positief tegenover, dus dit is de richting die we uitgaan, maar we hebben daarover nu niets meer te delen."

Er gingen al langer geruchten dat OnePlus weer werkt aan een smartwatch: een telecomautoriteit in Singapore had al een keuring online staan die het bestaan van prototypes bevestigde. OnePlus werkte al eerder aan een smartwatch met Wear OS rond 2015, maar heeft die toen geannuleerd. Oppo, waarmee OnePlus naar eigen zeggen investeerders en toeleveranciers deelt, bracht eerder dit jaar zijn eerste Wear OS-horloge uit. Ook Realme, een ander merk dat gelieerd is aan Oppo en OnePlus, kwam eerder dit jaar met een smartwatch.