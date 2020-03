Oppo kondigt Oppo Watch met Snapdragon- en Apollo-chips aan

Oppo heeft zijn Oppo Watch aangekondigd. De rechthoekige smartwatch heeft een amoledscherm met gebogen schermranden. De smartwatch draait op het op Android gebaseerde ColorOS Watch en lijkt wat ontwerp betreft sterk op Apples smartwatch.

Oppo kondigde de Oppo Watch aan op dezelfde dag als waarop het de X2 en X2 Pro onthulde. Het bedrijf liet echter aan het eind van die presentatie weten dat de smartwatch op een later moment onthuld zou worden, 'omdat deze een eigen evenement verdient'. De productpagina is hoe dan ook al online gezet.

Het Chinese bedrijf brengt meerdere versies van de wearable uit. Zo komt er een 46mm-versie met 1,91"-amoledscherm dat een resolutie van 402x476 pixels toont en daarmee een pixeldichtheid van 326ppi heeft. Het scherm is langs de randen afgebogen en biedt volgens de fabrikant een scherm-naar-bodyverhouding van 72,76 procent.

De wearable ondersteunt e-sim. Oppo heeft twee processors geïntegreerd, een combinatie die het bedrijf Dual-Chip Endurance System noemt. Voor dagelijks gebruik is een niet nader genoemde Snapdragon aanwezig, vermoedelijk de al wat oudere Snapdragon Wear 2500. Aanvullend is er een Apollo3-chip voor zuinige werking aan boord. Deze Apollo3-chip van Ambiq Micro is opgebouwd rond een Arm Cortex M4-core op 96MHz.

Bij Smart Mode kan de werking van de 46mm-variant op een enkele acculading zo'n 40 uur bedragen, In de energiezuinige stand is 21 dagen volgens Oppo haalbaar. Dan valt de smartwatch wel terug op enkel de basale functies, zoals het sturen van notificaties. Oppo heeft zijn laadtechniek VOOC aangepast voor de smartwatch. Hierdoor is de accu in een uur en een kwartier vol te laden, terwijl na een kwartier al 46 procent geladen zou zijn.

De achterkant heeft een 'keramisch ontwerp' en bevat sensoren voor onder andere het meten van de hartslag. De wearable kan daarmee een dagelijks overzicht van de hartslag van de drager tonen. Ook is het monitoren van slaap mogelijk, met overzichten van diepe en lichte slaap en het moment van wakker worden. De aanwezige functies zijn met apps uit te breiden via een app-winkel.

De 46mm-Watch van Oppo heeft een adviesprijs van 1999 Chinese yuan, omgerekend 254,65 euro. Er komt ook een 41mm-variant met een 1,6"-scherm en een accuduur van 24 uur. Deze kost 1499 yuan, omgerekend 191 euro. Ten slotte verschijnt er een 46mm-model van roestvast staal met een saffierlaag. Deze heeft een prijs van 2499 yuan, oftewel 318,42 euro. De omgerekende Chinese prijzen zijn standaard lager dan wat de werkelijke Europese adviesprijzen worden.

Het besturingssysteem is het 'op Android gebaseerde' ColorOS Watch, waarmee Oppo waarschijnlijk Google Wear met een eigen skin bedoelt. Vanaf 24 maart is de Oppo Watch in China verkrijgbaar, ergens daarna volgen andere markten.