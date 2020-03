Oppo brengt Find X2 en X2 Pro begin mei uit voor 999 en 1199 euro

Oppo heeft zijn Find X2-smartphones gepresenteerd. De topmodellen van de fabrikant hebben 120Hz-oledschermen, een Snapdragon 865-soc, 12GB lpddr5 en drie camera's. De Pro-versie heeft betere camera's met onder andere een periscopische telelens.

Beide Find X2-toestellen hebben een 6,7"-scherm met een resolutie van 3168x1440 pixels. Het oledscherm met gebogen randen heeft een verhouding van ongeveer 20:9 en een schermoppervlak van ruim 109 vierkante centimeter. Het scherm is instelbaar op een verversingssnelheid van maximaal 120Hz en dat kan ook bij de hoogste resolutie.

Volgens Oppo gaat het om een 10bit-paneel met een nauwkeurige kleurweergave en hdr10+-ondersteuning. De fabrikant zegt de schermen te kalibreren voordat ze de fabriek verlaten. In het scherm zit een klein gat voor de frontcamera. Bij de eerste Find X, die in 2018 uitkwam, koos Oppo juist voor een schuifmechanisme zodat er geen uitsparing of inkeping in het scherm zat.

Oppo voorziet de Find X2-smartphones van een Snapdragon 865-soc met 5g-modem en 12GB lpddr5-geheugen. De Pro-versie onderscheid zich met betere camera's en 512GB ufs 3.0-flashopslag. De reguliere Find X2 heeft 256GB opslagruimte. Ook is de Pro-versie anders afgewerkt; de zwarte variant heeft een behuizing van keramiek en de oranje versie heeft een achterkant van kunstleer. De behuizing van de reguliere Find X2 is afgewerkt met glas aan de voor- en achterkant.

De Find X2 Pro gebruikt Sony's nieuwe IMX689-sensor. Dat is een 48-megapixelsensor met relatief grote afmetingen. Het gaat om een 1/1,43"-sensor, die is dus maar iets kleiner dan de 1/1,33"-sensor die Samsung gebruikt in de S20 Ultra. De sensor heeft pixels van 1,12 micron en de primaire camera is voorzien van optische beeldstabilisatie.

Camera's van de Oppo Find X2 Pro

Het Pro-model heeft daarnaast een 5x-telelens die met een periscopische constructie in de behuizing is geplaatst. De lens ligt in de behuizing en vangt beeld op via een prisma. Samsung gebruikt dezelfde constructie in de S20 Ultra en Huawei deed dat vorig jaar met de P30 Pro. Oppo paste deze techniek ook al toe in zijn Reno Zoom-smartphones.

Oppo presenteerde de Find X2-serie in een livestream en meldt dat de telefoons vanaf begin mei in de winkels liggen. Ook maakte het bedrijf nog melding van zijn Oppo Watch. Die is nog niet gepresenteerd; daar volgt later een introductie van. De fabrikant toonde eerder al teasers van die smartwatch.

De Chinese smartphonefabrikant Oppo is net als OnePlus, Vivo en Realme onderdeel van BBK. Van die merken is OnePlus het bekends in Nederland en België, maar Oppo levert sinds een aantal jaar ook smartphones in Nederland. De X2-serie komt ook uit in België. De Find X was in 2018 het eerste toestel van Oppo dat in Nederland verscheen.