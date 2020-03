Renders tonen Oppo Find X2 en Pro-versie met periscopische telelens

Er zijn renders verschenen van de Oppo Find X2 en de X2 Pro. Beide toestellen hebben een scherm met een gat voor de frontcamera. Aan de achterkant zitten drie camera's, bij de X2 Pro is een prisma te zien voor een periscopische telelens.

De renders zijn op Twitter gezet door Ishan Argawal. Hij claimt dat het om officiële renders gaat. Argawal zet vaker vroegtijdig informatie over nieuwe smartphones online. Dat Oppo voor een gat in het scherm kiest, is opvallend. Bij de Find X uit 2018 zat er juist geen gat of inkeping in het scherm, omdat de fabrikant een schuifconstructie gebruikte.

Uit de afbeeldingen is op te maken dat beide toestellen drie camera's krijgen aan de achterkant. Vermoedelijk gaat het om een combinatie van een reguliere camera, een ultragroothoekcamera en een telecamera. Bij de X2 Pro is een vierkante 'lens' te zien. Dat wijst op een prisma in combinatie met een periscopische telelens. Zo'n constructie gebruikte Oppo eerder in zijn Reno 10x Zoom. Ook de Huawei P30 Pro en Samsung S20 Ultra hebben zo'n periscopische telelens. Door de lens liggend in de behuizing te plaatsen is een grotere brandpuntsafstand mogelijk, voor meer optische 'zoom'.

Oppo kondigt de Find X2-smartphones vrijdag aan. Eerder liet de fabrikant al weten dat de X2 een '3k-scherm' krijgt met een verversingssnelheid van 120Hz. De renders tonen een schermverhouding van ongeveer 20:9. Mogelijk gaat het om een paneel met een resolutie van 3200x1440 pixels, zoals Samsung gebruikt in zijn S20-serie. Ook is al bekend dat de Find X2 een Snapdragon 865-soc en een X55-modem voor 5g krijgt.