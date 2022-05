Qualcomm maakt nieuwe socs voor wearables op 12nm in plaats van 28nm

Qualcomm heeft de Snapdragon Wear 4100 en 4100+ aangekondigd. De nieuwe socs voor wearables zijn een grote stap vooruit ten opzichte van de voorgangers. De 12nm-socs bieden volgens de fabrikant 85 procent hogere cpu-prestaties en een 2,5x zo snelle gpu.

Tot nu toe gebruikten de Wear-socs van Qualcomm Cortex-A7-cores die op 28nm werden gemaakt. Nu stapt de chipontwerper over op veel krachtigere Cortex-A53-cores en een veel kleiner 12nm-procedé. Ondanks de toegenomen cpu- en gpu-kracht, zijn de nieuwe socs volgens Qualcomm 20 procent zuiniger dan de voorgangers.

De Snapdragon Wear 4100-socs volgen de Snapdragon Wear 3100-modellen uit 2018 op. Die waren op hun beurt vrijwel gelijk aan de Snapdragon Wear 2100-socs uit 2016. In de 3100-serie werd een zuinige co-processor toegevoegd op basis van een Cortex-M0-core en een verbeterde versie daarvan is aanwezig in de Snapdragon Wear 4100+.

In de nieuwe socs zitten vier Cortex-A53-kernen met een snelheid tot 1,7GHz. Er is ondersteuning voor lpddr3-geheugen op 750MHz en de gpu is een Adreno 504. Oudere Wear-socs moesten het doen met Cortex-A7-cores op 1,1GHz, lpddr3-geheugen op 400MHz en een Adreno 304-gpu. De chips hebben een geïntegreerde lte-cat-4-modem voor een 4g-verbinding met een downloadsnelheid van maximaal 150Mbit/s en upload van 50Mbit/s.

De Snapdragon Wear 4100+ heeft een zogenaamde always on co-processor. Het gaat om een verbeterde versie van de QCC1110 die met de Snapdragon Wear 3100 werd geïntroduceerd. Deze zuinige chip met één Cortex-M0-core kan gebruikt worden voor eenvoudige functies, zoals weergeven van de tijd of een stappenteller. De nieuwe versie ondersteunt tot 64.000 kleuren, dat was 16 kleuren. Deze co-processor ontbreekt bij de Snapdragon Wear 4100.

Qualcomm levert de socs al aan fabrikanten van wearables. Volgens de chipmaker zijn imoo en Mobvoi de eerste fabrikanten die Snapdragon Wear 4100-horloges uitbrengen. Eerstgenoemde maakt smartwatches gericht op kinderen. Mobvoi komt met een nieuwe versie van zijn TicWatch Pro. Samsung en Apple, die een groot aandeel van de markt voor wearables bezitten, gebruiken eigen socs.