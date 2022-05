Nintendo-topman biedt excuses aan voor Joy-Con-drift

Nintendo-president Shuntaro Furukawa heeft openlijk excuses aangeboden voor het drift-probleem met de Joy-Cons van de Switch-handheld. Inhoudelijk gaat de topman niet in op de zaak, omdat er nog een rechtszaak loopt in de Verenigde Staten.

Het is voor het eerst dat Nintendo zijn excuses aanbiedt voor de drift-problemen met de Joy-Cons waar Switch-gebruikers al lange tijd mee hebben te maken. Volgens Kotaku deed Furukawa dat tijdens een Japanse q&a-sessie met investeerders.

De topman werd gevraagd naar de status van de lopende class-actionzaak tegen Nintendo vanwege de drift-problemen. Daarop antwoordde hij: "We bieden onze excuses aan voor eventuele problemen die zijn veroorzaakt voor onze klanten. We blijven ons richten op het verbeteren van onze producten, maar omdat de Joy-Con het onderwerp is van een class-actionrechtszaak en dit nog steeds een hangende kwestie is, willen we niet reageren op specifieke acties."

Hoewel gebruikers die problemen ondervinden met de Joy-Cons weinig aan de excuses hebben, lijkt Nintendo nu wel openlijk toe te geven dat het probleem bestaat. Nintendo probeerde de class-actionzaak die vorig jaar tegen het bedrijf werd aangespannen af te laten wijzen door de rechter, maar de rechtbank ging daar niet in mee. De zaak is verwezen naar een arbitragecommissie, waar de partijen het samen uit moeten vechten.

Eerder erkende Nintendo de problemen niet, al heeft het bedrijf zijn klantenservice vermoedelijk wel opdracht gegeven om Joy-Con-reparaties gratis uit te laten voeren. Begin dit jaar stelde de Belgische consumentenorganisatie Testaankoop Nintendo in gebreke vanwege de problemen. De organisatie wil dat Nintendo het probleem officieel erkent en oplost. Nintendo verlengde in reactie daarop zijn garantie in Europa naar twee jaar, maar kwam nog niet met een officiële erkenning.