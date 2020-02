Nintendo breidt garantie Joy-Con-controllers in Europa uit naar twee jaar

Nintendo geeft vanaf maart 24 maanden fabrieksgarantie op de Joy-Con-controllers in Europese landen. Het bedrijf reageert daarmee op zorgen van het Belgische Testaankoop over de kwaliteit van de controllers. Nintendo claimt weinig defecte controllers in België terug te krijgen.

Nintendo heeft een verklaring aan Tweakers verstrekt waarin het claimt dat de klantenservice in België relatief weinig defecte Joy-Con-controllers terugkrijgt sinds de introductie van de Nintendo Switch in maart 2017. Nintendo meldt verder de fabrieksgarantie te verlengen tot 24 maanden. Dat deed het bedrijf eerder dit jaar in Frankrijk en vanaf maart ook in België en andere Europese landen.

De garantietermijn geldt voor controllers die onderdeel zijn van een Nintendo Switch-systeem of los gekocht zijn. De termijn van 24 maanden na aanschaf geldt ook voor Joy-Con-controllers die klanten voor maart hebben gekocht.

In Europa hebben consumenten tot twee jaar na aanschaf recht op wettelijke garantie waar de verkoper verantwoordelijk voor is. In Nederland geldt in aanvulling daarop dat een product zo lang moet meegaan als een consument ervan mag verwachten. Fabrieksgarantie kan het inroepen van garantie wel makkelijker maken. Het is een bevestiging van een fabrikant dat het product in ieder geval die periode goed moet functioneren. Op basis van de wettelijke garantie geldt bijvoorbeeld dat een verkoper vanaf zes maanden na aanschaf kan vragen om aan te tonen dat het gebrek al bestond op het moment van levering.

De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop maakte deze week bekend Nintendo verzocht te hebben om publiekelijk toe te geven dat er sprake is van een fabricagefout bij de Joy-Cons. Nintendo zegt 'alle Joy-Con-controllerdefecten sinds vorig jaar zomer openlijk en schappelijk te behandelen'.