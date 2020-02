Sony en Oculus zeggen af voor GDC-conferentie wegens coronavirus

Sony en de vr- en gamingonderdelen van Facebook laten weten niet aanwezig te zijn op de jaarlijkse Game Developer Conference. Deze conferentie in de Verenigde Staten staat gepland voor de periode van 16 tot 20 maart en gaat vooralsnog gewoon door.

Facebook laat in een verklaring op zijn Oculus-website weten dat het dit jaar helaas niet kan participeren. Het bedrijf wijst daarbij naar de zorgen over de gezondheid en veiligheid van zijn medewerkers en de GDC-gemeenschap in zijn geheel, waarna het de publieke gezondheidsrisico's rondom 2019-nCoV noemt. Dit is het nieuwe coronavirus dat afgelopen maand is uitgebroken in China en wereldwijd voor onrust zorgt. Facebook zegt dat het tijdens de GDC een aantal aankondigingen wilde doen; die zullen nu in digitale vorm verschijnen, onder meer door video's en vraag-antwoordsessies.

Sony annuleerde eerder al zijn aanwezigheid op de PAX East-gamebeurs en doet dat nu ook voor GDC. Het bedrijf laat in een verklaring aan GamesIndustry.biz weten dat het tot deze 'moeilijke beslissing' is gekomen door de zorgen die gerelateerd zijn aan het virus.

De organisatie achter de gameontwikkelaarsconferentie in San Francisco laat weten dat het evenement gewoon doorgaat. Volgens de organisatie leiden de strikte Amerikaanse quarantaineregels rondom het coronavirus en verstevigde maatregelen ter plekke tot een situatie waarin het mogelijk is om een veilig en succesvol evenement uit te voeren. Een week geleden schreef de organisatie al dat alle Chinese deelnemers dit jaar verstek laten gaan; dat zijn zo'n tien van de 550 bedrijven die dit jaar zouden deelnemen.