Facebook schrapt zijn F8-conferentie voor ontwikkelaars wegens coronavirus

Facebook houdt dit jaar niet zijn grootste ontwikkelconferentie, de F8, vanwege toenemende zorgen omtrent coronavirus SARS-CoV-2. Het bedrijf zou de F8 2020-conferentie 5 en 6 mei in San Jose houden.

Facebook meldt het persoonlijke deel van F8 te schrappen. Het bedrijf doelt er daarmee op dat ontwikkelaars, partners en werknemers niet op 5 en 6 mei afreizen naar het McEnery Convention Center in San Jose, maar dat er wel aankondigingen gedaan worden en presentaties online gegeven worden.

Daarnaast wil Facebook lokaal evenementen organiseren en livestreams opzetten ter vervanging. In de komende weken geeft het sociale netwerk daar meer duidelijkheid over. Voor studenten komt er een op F8 geïnspireerd evenement.

Tijdens zijn vrijwel jaarlijkse F8-conferentie, vernoemd naar de acht uur durende hackathons in de beginjaren van de dienst, geeft het bedrijf inzicht in zijn strategie en komende producten en diensten. De ontwikkelaarsevenementen Google I/O en Microsoft Build, eveneens in mei, lijken vooralsnog wel door te gaan.