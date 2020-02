Spotify voorziet iOS-app van gewijzigde interface

Spotify heeft het ontwerp van zijn iOS-app aangepast. Onder andere is de shuffleplayknop vereenvoudigt en niet meer voorzien van tekst. Ook toont de app voortaan bij nagenoeg alle weergaven de albumart van muzieknummers.

In plaats van een brede centrale knop met de tekst 'Shuffle play' toont de iOS voortaan rechts in de interface een ronde groene knop met een shuffle-icoontje. De aanpassing is voor zowel gratis als Premium-gebruikers doorgevoerd.

Voor alleen Premium-abonnees is de wijziging dat de icoontjes voor alle acties, zoals ‘like' en ‘download’, voortaan centraal naast elkaar staan in de interface. Het icoontje voor downloaden om te luisteren zonder wifiverbinding is dezelfde als die voor podcasts.

Tenslotte toont Spotify op iOS bij alle weergaven, op de 'Album'-weergave na, coverart van tracks. Volgens het bedrijf moet dit het navigeren en vinden van vertrouwde nummers makkelijker maken. Spotify start donderdag 27 februari met het vrijgeven van de nieuwe interface.