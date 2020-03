Gerucht: Spotify werkt aan ingebouwde stembesturing

Spotify lijkt stembesturing te willen inbouwen in zijn app. Er zijn menu-items gevonden in de app die daarop wijzen. Het is onbekend wat Spotify precies zou willen met de functie. Het bedrijf heeft nog niet op de vondst gereageerd.

Gebruikers kunnen 'hey Spotify' roepen om de stembesturing te activeren, zo blijkt uit een screenshot die ontwikkelaar Jane Manchun Wong online heeft gezet. Wong probeert bètaversies van apps te reverse-engineeren om zo nieuwe functies te vinden.

De functie werkt alleen als de app al open is en op het scherm staat, blijkt uit de tekst van het menu. Vermoedelijk kunnen gebruikers dan liedjes, artiesten, playlists of podcasts zoeken in de app van de muziekdienst. Zolang Spotify niet op de vondst heeft gereageerd, is onduidelijk of de functie er zal komen en zo ja, wanneer dat zal zijn.