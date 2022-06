Spotify voegt Premium-functie toe om nummers in afspeellijst te verbergen

Spotify heeft aan zijn mobiele app een nieuwe functie voor Premium-abonnees toegevoegd, waarmee gebruikers voortaan nummers uit afspeellijsten kunnen verbergen. Bij volgende afspeelsessies neemt Spotify dat nummer dan niet meer mee.

De optie om nummers voortaan over te slaan in afspeellijsten, is toegevoegd aan de iOS- en Android-app van Spotify en alleen te gebruiken voor Premium-gebruikers, meldt The Verge. De muziekdienst lijkt de update gefaseerd toe te voegen aan de mobiele apps, zonder verder ruchtbaarheid te geven aan de functie.

De optie om nummers niet mee te nemen bij het afspelen van playlists, is te vinden in het contextmenu bij muziektracks, het menu dat te openen is door op de drie puntjes te klikken. Daar staat na de update de optie 'Nummer verbergen' boven de opties om nummers toe te voegen aan afspeellijsten of in de wachtrij te plaatsen. Spotify haalt het nummer niet volledig uit de afspeellijst, maar toont het in een donkere weergave, ten teken dat het voortaan wordt overgeslagen.

Of en wanneer de optie ook naar de desktopvesies van Spotify komt, is niet bekend.