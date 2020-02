Spotify begint met tonen songteksten tijdens afspelen nummers

Spotify is begonnen met het tonen van lyrics tijdens het afspelen van muzieknummers, zo blijkt uit meldingen van gebruikers. Het gaat om een optie die het bedrijf aan de serverkant kan aanzetten zonder dat een update van de app nodig is.

Songteksten op Spotify. Bron: Android Police

Veel gebruikers lijken de functie sinds woensdag te krijgen, meldt Android Police. Het gaat om gebruikers van de apps op Android, iOS en desktop. De songteksten lopen in de pas met de muzieknummers. Tot nu toe liet Spotify bij sommige liedjes wel aanvullende informatie en delen van songteksten zien, maar geen hele songteksten.

De songteksten komen bij Musicxmatch vandaan, die al eerder een dienst had om de lyrics te laten zien over de app van Spotify heen. De songteksten zijn te vinden onder de liedjes, zo blijkt uit screenshots van gebruikers bij wie de functie is geactiveerd. Het tonen van songteksten was eerder al een test van Spotify, maar was tot nu toe niet bij veel gebruikers zichtbaar.