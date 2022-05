Spotify kan songteksten weergeven bij afspelen liedjes

Spotify kan bij liedjes voortaan songteksten weergeven in de apps voor smartphones, op desktops en op gamingconsoles. Dat gebeurt met een blauwe balk onderaan het scherm die gebruikers naar boven kunnen trekken om de tekst te zien.

De functie zit in updates die Spotify vanaf donderdag verspreidt, meldt het Zweedse bedrijf. Na de update zien gebruikers op het scherm met daarop de controls en de illustratie van het album een kleine blauwe balk onderin. Die is omhoog te trekken en te openen om de songteksten te zien.

Bij sommige liedjes kan de app de tekst die dan voorkomt in het liedje highlighten, al is dat niet bij alle muziek het geval. De functie was al beschikbaar in enkele tientallen landen, maar nu is dat wereldwijd en kunnen gebruikers in Nederland en België er ook gebruik van maken.

De teksten zijn beschikbaar voor gebruikers van betaalde en gratis abonnementen van de muziekdienst. De functie Behind the Lyrics, die bij bepaalde liedjes extra informatie gaf over de tekst of de artiest, zal hiermee gaan verdwijnen, schrijft Techcrunch.