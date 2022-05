EU overweegt staatssteun voor chipsector goed te keuren onder voorwaarden

De Europese Unie kan mogelijk de staatssteunbeperkingen versoepelen om nieuwe chipfabrieken in de regio te financieren. Dat meldt Eurocommissaris Margrethe Vestager op donderdag. Daar zouden dan wel 'strenge concurrentiewaarborgen' aan verbonden zijn.

De Europese Commissie meldde op donderdag dat het de stap overweegt vanwege 'de uitzonderlijke situatie' op het gebied van chips. De commissie benoemt ook de 'afhankelijkheid van een beperkt aantal bedrijven in een moeilijke geopolitieke context'. Momenteel worden de meeste chips geproduceerd in Azië en de EU zet zich al langer in om haar eigen chipsector te versterken. Tweakers schreef daar eerder een achtergrondverhaal over.

Staatssteun zou gebruikt kunnen worden om 'potentiële financieringstekorten aan te vullen', specifiek voor de bouw van 'first-of-a-kind' Europese chipfabrieken. Vestager meldt wel dat er 'strenge concurrentievoorwaarden' verbonden zouden zijn aan eventuele staatssteun. De voordelen van de staatssteun zouden verder 'ruim en zonder discriminatie' verspreid moeten worden over de hele Europese economie. Momenteel is staatssteun al onderhevig aan strenge Europese regels, omdat overheidsfinanciering concurrentie op de Europese markt zou kunnen verstoren.

Grote Europese lidstaten zoals Frankrijk en Duitsland riepen de EU eerder op om onvoorwaardelijke staatssteun voor de chipsector toe te staan, schrijft Bloomberg. Volgens hen is staatssteun nodig om Europese bedrijven te helpen concurreren met de VS en China. De Europese Commissie gaf op donderdag geen gehoor aan dat verzoek.

Andere lidstaten, waaronder Nederland, hebben vorige week een brief aan de Europese Commissie gestuurd, waarin zij zich verzetten tegen het gebruik van staatssteun voor massaproductie of andere commerciële activiteiten. Volgens hen zou het buitensporig gebruik van staatssteun leiden tot oneerlijke concurrentie binnen Europa. Tegenstanders van het initiatief stellen bijvoorbeeld dat het goedkeuren van onvoorwaardelijke staatssteun een oneerlijk voordeel zou geven aan grotere lidstaten, die meer geld hebben om nationale bedrijven een boost te geven.