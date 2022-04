Nederland start internationaal samenwerkingspact voor duurzamere inkoop van ict

Nederland is een internationaal initiatief begonnen om elektronica en ict-apparatuur duurzamer te maken. Het Circular and Fair ICT Pact is samen met andere Europese landen opgezet en moet zorgen dat verkopers en organisaties onder andere duurzamere producten inkopen.

Nederland is de aanjager van het pact, schrijft demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Het pact is gesloten tussen verschillende landen, maar ook met bedrijven, non-profitorganisaties en politieke organisaties. Binnen het pact bestaan zowel 'inkopende als coördinerende' organisaties.

Het doel van de samenwerking is om in 2030 alleen nog maar volledig gecirculeerde ict in te kopen. Op die manier wordt de levensduur van apparaten verlengd, staat in het pact. De eerste stap is om in 2023 minimaal drie miljoen laptops en smartphones te kopen die kunnen worden gedefinieerd als circulair. De definitie daarvan staat ook in het pact; dat wordt beschreven als 'een economisch systeem waarbij ruwe materialen, componenten en producten zo weinig mogelijk waarde verliezen'. Ook moet de inkoopketen van materialen transparant zijn en mensenrechten respecteren.

In de praktijk betekent het pact dat aangesloten organisaties vooral naar hun inkoopprocessen kijken. Waar mogelijk kopen ze dan producten die langer mee moeten gaan, of apparaten die hergebruikt zijn. Ook worden landen en organisaties met de samenwerking gestimuleerd om bijvoorbeeld zelf ketens of keurmerken op te zetten waarmee ict duurzamer kan worden ingekocht.

De staatssecretaris noemt het pact 'een krachtige ondersteuning' van de verandering die wereldwijd al in de ict-industrie te zien is. Een aantal landen hebben het pact nu al ondertekend. Naast Nederland zijn dat België, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Met andere landen, waaronder Canada, lopen nog gesprekken.