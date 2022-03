Amazon voegt extra informatie over liedjes toe aan Music-dienst

Amazon heeft zijn Music-dienst uitgebreid met X-Ray, een dienst waarmee extra informatie wordt toegevoegd aan muzieknummers. De functionaliteit zat al in de videodienst van Amazon en is vergelijkbaar met Genius van Spotify.

X-Ray komt wereldwijd beschikbaar, maar voor Amerikaanse en Britse gebruikers wordt er nog extra informatie getoond bij een aantal populaire nummers, zo liet het bedrijf weten in een statement dat naar verscheidene media is gestuurd, waaronder Engadget. Over welke nummers het precies gaat, maakte Amazon overigens niet bekend.

Met de nieuwe functionaliteit krijgen gebruikers van Amazon Music aanvullende informatie bij muzieknummers die zij afspelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over wie het nummer heeft geschreven, waar het over gaat en andere, aanvullende trivia. Die informatie is niet bij alle liedjes zichtbaar, maar Amazon hoopt X-Ray in de komende tijd van meer referenties te voorzien.

De functie is vergelijkbaar met Genius van Spotify, waarmee zowel de songtekst als achtergrondinformatie wordt gegeven van het afgespeelde nummer.