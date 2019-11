Spotify gaat podcasts aanbevelen met Daily Podcasts-lijst

Spotify voegt een algoritme toe aan zijn app dat podcastluisteraards tips moet geven over andere podcasts. Gebruikers krijgen een Daily Podcasts-lijst in de app waar zij de suggesties in kunnen zien. De functie is nog niet in Nederland en België beschikbaar.

Volgens Spotify krijgen gebruikers toegang tot Daily Podcasts als ze in de afgelopen drie maanden minimaal naar vier podcasts hebben geluisterd. De functie werkt net als Discover Weekly en Daily Mix, de gepersonaliseerde afspeellijsten voor muziek.

Spotify zegt dat het algoritme ook aanbevelingen kan doen voor specifieke podcastafleveringen. Bij podcasts die een verhaal bevatten, krijgen luisteraars eerst de trailer of pilotepisode te horen. Dat moet spoilers voorkomen.

Spotify maakt Daily Podcasts beschikbaar in onder andere de VS, het VK, Duitsland en Zweden. Wanneer gebruikers in Nederland en België de functie krijgen, is nog niet bekend. Daily Podcasts werkt met Spotify Free en Premium.