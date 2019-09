Pocket Casts geeft iedereen die betaalde voor webversie levenslang abonnement

Pocket Casts geeft alle gebruikers die in het verleden betaald hebben voor de web- of desktopversie een levenslang abonnement op de nieuwe Plus-dienst. Aanvankelijk kregen die gebruikers drie jaar toegang, maar dat stuitte op kritiek.

Owen Grover, ceo van Pocket Casts, zegt dat het bedrijf naar de kritiek luistert en dat daarom alle gebruikers die 9 dollar voor de webversie betaald hebben nu levenslang gratis toegang krijgen tot de Plus-dienst. Dat nieuwe abonnement kost 1,20 dollar per maand of 12,10 dollar per jaar.

Pocket Casts kondigde woensdag een nieuw verdienmodel aan, met gratis mobiele apps maar een betaald abonnement voor meer functionaliteit. Gebruikers die eerder voor de webversie hadden betaald werd toegezegd dat ze drie jaar toegang kregen tot Premium. Daarop kwam kritiek omdat voorheen bij het aanschaffen van die webversie werd geadverteerd met 'geen maandelijkse kosten of freemium-gedoe' en een 'eenmalige betaling'.

De nieuwe regeling geldt alleen voor gebruikers die voorheen betaald hebben voor de webversie of desktopapps van Pocket Casts en niet voor gebruikers die de apps op iOS en Android gekocht hebben in het verleden.