Spotify heeft 113 miljoen betalende gebruikers

Spotify heeft bij de publicatie van de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat de dienst 248 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft. 113 miljoen miljoen gebruikers hebben een betaald abonnement op de muziekstreamingdienst.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat het aantal van 113 miljoen gebruikers met een Premium-abonnement een stijging van 31 procent vormt ten opzichte van het derde kwartaal uit 2018 en een stijging van 5 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. De 248 miljoen maandelijks actieve gebruikers betekent een stijging van 30 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal uit vorig jaar en een stijging van 7 procent als dit aantal wordt afgezet tegen de 232 miljoen maandelijkse actieve gebruiker van het voorgaande kwartaal. Het aandeel van de betalende abonnees op het totale aantal maandelijkse gebruikers blijft redelijk constant; dit schommelt al meerdere opeenvolgende kwartalen rond de 45 procent.

Tijdens het vorige kwartaal luisterden nog 129 miljoen gebruikers naar Spotify-streams zonder te betalen, waarbij zij advertenties krijgen voorgeschoteld. Dat aantal is in het afgelopen derde kwartaal opgelopen naar 141 miljoen, een stijging van 29 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Spotify meldt dat de opbrengsten uit advertenties echter niet hebben voldaan aan de verwachtingen; weliswaar was er op dit vlak een groei van 20 procent op jaarbasis, maar dat had volgens het bedrijf hoger kunnen uitvallen, ware het niet dat er integratieproblemen waren met nieuwe ordermanagementsoftware om Googles Double Sales Manager te vervangen. Dat leidde volgens het Zweedse bedrijf tot minder orders en ongeveer 9 miljoen euro aan misgelopen omzet.

De omzet kwam uit op 1,73 miljard euro, een stijging van 28 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal maakte Spotify een winst van 54 miljoen euro, terwijl in de voorgaande kwartalen een klein verlies werd geleden. In het volgende vierde kwartaal verwacht de streamingdienst een verlies van tussen de 31 en 131 miljoen euro en dat het aantal betalende Premium-gebruikers tussen de 120 en 125 miljoen uitkomt.

Wat de positie in de markt betreft is Spotify optimistisch. Het bedrijf wijst daarbij onder meer naar Apple; in vergelijking met Apple Music zou de Zweedse streamingdienst er maandelijks twee keer zoveel abonnees bij krijgen. Ook zou Spotify in absolute aantallen meer gebruikers verwelkomen dan Amazon en ook zou de verhouding tussen gratis gebruikers en betalende gebruikers bij Spotify drie keer zo gunstig zijn.

Links de abonnees per regio en daarnaast het totale aantal maandelijks actieve gebruikers per regio.