Spotify heeft 155 miljoen betalende abonnees

Spotify heeft bekendgemaakt dat de muziekstreamingdienst inmiddels 155 miljoen betalende gebruikers heeft. Dat is op een totaal van 271 miljoen maandelijks actieve gebruikers, zegt het bedrijf bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

Spotify meldt in de presentatie van de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van vorig jaar dat de dienst inmiddels 345 miljoen maandelijks actieve gebruikers heeft. Dat is een stijging van 27 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In heel 2020 kwam er 74 miljoen nieuwe gebruikers bij, terwijl dat groeicijfer in 2019 nog op 64 miljoen bleef steken. In het vierde kwartaal van 2020 kwamen er 25 miljoen maandelijks actieve gebruikers bij.

Het bedrijf stelt dat het podcastgebruik een belangrijke factor was voor de groei van het aantal nieuwe gebruikers. Spotify zet al enige tijd in op podcasts op zijn platform; eind oktober vorig jaar werd bekend dat de streamingdienst 1,9 miljoen podcasts had geïndexeerd. Gedurende het afgelopen kwartaal groeide dat naar 2,2 miljoen podcasts op het platform. Tijdens het vierde kwartaal van 2020 luisterde 25 procent van het totaal aantal maandelijks actieve gebruikers naar een of meer podcasts; dat was in het derde kwartaal van vorig jaar nog 22 procent.

Het aantal van 155 miljoen betalende gebruikers vormt een stijging van 24 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en een stijging van 7 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Het aantal maandelijks actieve gebruikers die geen abonneekosten betalen en dus advertenties krijgen voorgeschoteld, steeg op jaarbasis met 30 procent naar 199 miljoen.

De omzet kwam uit op 2,17 miljard euro, een stijging van 17 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Onder de streep bleef een verlies over van 69 miljoen euro. Dat was in het vierde kwartaal van 2019 nog een verlies van 77 miljoen euro.