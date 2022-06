Oculus introduceert App Lab voor appinstallaties buiten Quest Store om

Oculus biedt ontwikkelaars de mogelijkheid applicaties buiten de Quest Store om te installeren op de Oculus Quest. Daardoor hoeven ontwikkelaars geen toestemmingsprocedure meer te doorlopen om apps op de vr-bril aan te bieden.

Oculus schrijft in een blogpost dat App Lab een nieuwe manier is om apps te distribueren, bijvoorbeeld direct vanaf webpagina's of via platforms zoals SideQuest. Er wordt dan geen kwaliteitscontrole uitgevoerd op de apps, zoals dat wel gebeurt bij apps die via de Quest Store worden verspreid. Wel moeten ontwikkelaars de app aanmelden via hun Developer Dashboard. De app wordt dus nog wel vooraf getoetst. Het is daarom ook mogelijk bèta- of testversies van apps te gebruiken of apps alleen aan een specifiek publiek aan te bieden, schrijft het dochterbedrijf van Facebook. Het bedrijf heeft samengewerkt met SideQuest, dat de apps zichtbaarheid gaat geven op hun platform.

De vr-maker heeft een aantal voorbeelden online gezet van apps die op dit moment al via App Lab te downloaden zijn. Gebruikers die die app opzoeken op de Oculus-website krijgen een pop-up te zien waarin wordt gewaarschuwd dat de app mogelijk nog in ontwikkeling is en onderdelen kan bevatten die de gebruiker niet verwacht.

De App Lab-apps zijn weliswaar niet te vinden in de Quest Store, maar staan uiteindelijk wel tussen alle andere apps voor de gebruiker. Daar komt geen special label bij te staan. Om een app te installeren is het niet nodig dat een gebruiker zijn Quest in developermodus zet en er is geen pc nodig om de apps te installeren.