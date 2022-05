Gewelddadige VR-game van id Software verschijnt bij keuringsinstantie

Id Software werkt aan een nieuwe VR-game. Dat blijkt uit een classificatie die is toegekend in Australië. De game wordt aangeduid als Project 2021A, de titel is niet bekend. Volgens de classificatie bevat de game veel geweld.

De Australische keuringsinstantie geeft de game een 18+-label vanwege het vele geweld. Id Software heeft zich in de afgelopen jaren met name beziggehouden met Doom en Doom Eternal. Van eerstgenoemde verscheen ook een VR-versie. Mogelijk is het nieuwe project een VR-versie van Doom Eternal, al zijn daar geen concrete aanwijzingen voor.

Wanneer het nieuwe VR-project van id Software uitkomt, is nog niet duidelijk. De codenaam 2021A lijkt aan te geven dat het gaat om een release voor dit jaar. Doom VFR verscheen een jaar na de release van Doom uit 2016. Die VR-game verscheen voor de pc en PlayStation VR.

Id Software is onderdeel van uitgever Bethesda. Het moederbedrijf, ZeniMax Media, wordt door Microsoft overgenomen voor 7,5 miljard dollar. Id Software komt daarmee in handen van de Xbox-maker. Of de nieuwe VR-game nog voor PlayStation-consoles verschijnt, is niet bekend. Lopende afspraken tussen Bethesda-studio's en Sony worden gehonoreerd, gaf Microsoft eerder aan.