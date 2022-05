Esports Integrity Commission bant 35 professionele CS:GO-spelers wegens gokken

De Esports Integrity Commission heeft 35 professionele CS:GO-spelers sancties opgelegd omdat ze gegokt zouden hebben op wedstrijden waar ze bijvoorbeeld zelf aan deelnamen. De organisatie heeft het onderzoek overgedragen aan wetshandhavingsinstanties.

Lijst met bestrafte spelers

De sancties die zijn opgelegd aan 35 professionele CS:GO-spelers komen boven op de sancties die in oktober vorig jaar zijn opgelegd aan 7 andere spelers. De straffen variëren van bans van een tot vijf jaar, afhankelijk van waar de spelers zich schuldig aan hebben gemaakt.

Voor het gokken op een wedstrijd in een league die is aangesloten bij de ESIC krijgen spelers een ban van een jaar. Gokken op een eigen wedstrijd levert een ban van twee jaar op. De hogere straffen worden uitgedeeld bij herhaaldelijk gokken en gokken tegen een eigen team. Drie spelers krijgen een ban van vijf jaar. Dat wil zeggen dat ze meer dan tien keer gegokt hebben tegen een wedstrijd van hun eigen team.

Volgens de ESIC is het 'goed mogelijk' dat het gokken in een deel van de gevallen verband houdt met matchfixing, maar daarover doet de organisatie nog geen uitspraken. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar matchfixing, zowel door de ESIC als door wethandhavingsinstanties die op de hoogte zijn gebracht. Als wordt vastgesteld dat er sprake is geweest van matchfixing, kan dat verdere consequenties hebben voor de spelers.

De ESIC is een organisatie die als doel heeft om de integriteit van e-sportwedstrijden te bewaken. De organisatie doet ook onderzoek naar mogelijke corruptie en heeft regels opgesteld waar spelers zich aan moeten houden. Het is niet toegestaan om te gokken op wedstrijden die zijn aangesloten bij de integriteitscommissie.

Volgens de ESIC zijn de bans het resultaat van onderzoek dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd. Daarbij is vooral gekeken naar de Australische CS:GO-league. Er lopen andere onderzoeken in leagues in Noord-Amerika en Europa. Ook zijn er vergelijkbare onderzoeken gaande in een 'significant aantal' andere leagues in meerdere games.