Canonical brengt Ubuntu Core 20 uit met secure boot en schijfencryptie

Canonical heeft Ubuntu Core 20 uitgebracht. De lichtgewicht versie van het populaire besturingssysteem is vooral bedoeld voor internet of things- en geïntegreerde apparaten. De belangrijkste veranderingen zitten in de beveiliging.

Ubuntu Core 20 is gebaseerd op Ubuntu 20.04 LTS en is volgens de makers nu algemeen beschikbaar. De versie bevat onder andere secure boot en volledige schijfencryptie. Ook zit er een appwinkel in het OS waarmee gebruikers standaard Ubuntu-apps kunnen downloaden. De meeste nieuwe features draaien volgens Canonical om beveiliging, bijvoorbeeld doordat snaps in containers zitten en hardwarematige roots-of-trust mogelijk zijn.

Ubuntu Core 20 is gecertificeerd voor de meeste bekende x86- en Arm-singleboardcomputers. Het besturingssysteem is voornamelijk bedoeld voor iot-applicaties of in embedded systemen. Canonical zegt dat Ubuntu Core inmiddels op tienduizenden apparaten draait. De nieuwe release krijgt voor zeker tien jaar ondersteuning.