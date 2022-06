Vlaamse regering trekt 375.000 euro uit voor tablets in woonzorgcentra

De Vlaamse regering trekt 375.000 euro uit om tablets in woonzorgcentra beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen de bewoners visueel contact hebben met familie en vrienden, ondanks de coronacrisis. Burgers kunnen ook geld doneren voor het initiatief.

Volgens minister van Welzijn Wouter Beke snakken veel inwoners van woonzorgcentra nu naar fysiek contact. De centra zijn al een aantal weken geleden in lockdown geplaatst, vanwege het coronavirus. Bezoek is daardoor niet mogelijk. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers noemt het belangrijk dat er voldoende aandacht blijft voor het mentale welzijn van deze afgezonderde mensen. Daarom stellen beide ministeries in totaal 375.000 euro beschikbaar, waarmee de centra tablets kunnen aanschaffen.

Het geld gaat naar VirtualHugs, een initiatief van onder meer Deloitte, Close the Gap en VUB. Deze organisaties zamelen oude tablets en smartphones in om deze gebruiksklaar te maken voor de nieuwe gebruikers in de woonzorgcentra. Het platform maakt daarnaast handleidingen met veel gestelde vragen voor de gebruikers. De tablets en smartphones worden onder woonzorgcentra en ziekenhuizen verspreid op basis van 'reële noden'.

Op het moment van schrijven zijn er 320 apparaten gedoneerd. Met het geld van de Vlaamse overheid gaat VirtualHugs nieuwe apparaten aanschaffen. Van het geld komt 250.000 euro van het ministerie van Welzijn; 125.000 euro komt van het ministerie van Binnenlands Bestuur. Inwoners en organisaties kunnen toestellen doneren met een minimum van twintig apparaten of geld doneren via de Koning Boudewijnstichting.