Nederlandse overheid maakt meer geld vrij voor digitale thuiszorg om coronavirus

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt extra geld vrij voor digitale toepassingen die thuiszorg mogelijk of gemakkelijker maken. Deze zorg staat nu onder druk vanwege het covid-19-virus en de maatregelen die daarvoor zijn getroffen.

Met de regeling richt het ministerie zich op zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Het gaat daarbij om zorg aan thuiswonende, kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Zorgaanbieders hebben volgens het ministerie behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen. Het ministerie denkt daarbij aan beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Per aanvraag stelt het ministerie vijftigduizend euro beschikbaar. Het is niet duidelijk of er een maximum is gesteld aan het totale bedrag. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor een project, wel mag maximaal vijftig procent van het bedrag aan technologie worden besteed. Daarmee bedoelt het ministerie de aanschaf van licenties en apparaten. De rest van het geld mogen organisaties besteden aan bijvoorbeeld hulp bij de implementatie van een nieuw systeem. De noodregeling wordt op 25 maart om 09.00 uur opengesteld.

Deze noodregeling wordt door het ministerie SET Covid-19 genoemd en is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het ministerie heeft ook leveranciers van apparatuur voor zorg via beeldschermen verzocht om genoeg voorraad te reserveren. Deze leveranciers hebben volgens het ministerie aangegeven voorrang te geven aan de zorgsector. Binnen de SET Covid-19-regeling worden zorgorganisaties ook 'praktisch en direct' ondersteund bij het kiezen van de juiste apparaten voor beeldschermzorg.