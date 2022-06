Proximus introduceert Doktr-dienst voor huisartsconsultaties via app - update

Proximus maakt nog voor de zomer de dienst Doktr beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers via video in contact komen met huisartsen die hen van advies kunnen voorzien. Deelnemende artsen schrijven geen verslavende geneesmiddelen voor via de dienst.

De Doktr-dienst is op korte termijn te gebruiken via een Android- en iOS-app, en gebruikers hoeven geen klant te zijn van Proximus. Gebruikers moeten zich voor teleconsultaties eerst identificeren via itsme, de authenticatiedienst die is ontstaan uit een samenwerking van Belgische banken, overheidsinstanties en providers. Vervolgens moeten ze vragen over hun klachten beantwoorden, waarna Doktr hen in contact brengt met een arts. Vooraf een afspraak inplannen is niet nodig, maar in eerste instantie zijn de deelnemende huisartsen alleen tussen 09.00 en 17.00 uur beschikbaar.

Deze artsen zijn erkend door het Riziv, het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, belooft Proximus. Er nemen initieel drie huisartsen deel aan de dienst. Proximus wil dit aantal verhogen en meldt ernaar te streven dat op termijn alle artsen, specialisten en paramedici in België via de dienst te benaderen zijn. De app is gratis en Belgische ziekenfondsen vergoeden de consultaties aan hun klanten.

Standaard krijgen artsen alleen basisgegevens van gebruikers en de reden van de consultatie te zien, maar patiënten kunnen toestemming geven aan de arts voor toegang tot hun medisch dossier. Deelnemende artsen kunnen adviezen geven en gebruikers doorverwijzen, maar ze schrijven geen medicijnen voor die verslavend kunnen zijn of een 'intensieve medische opvolging' vereisen. Proximus maakt gebruik van het platform van de Zweedse aanbieder Doktor.se en wil de app gaandeweg uitbreiden met meer functies voor patiënten en artsen.

Update donderdag, 13.00: Aanvankelijk stond in het bericht dat artsen geen medicijnen voorschrijven, maar dat doen ze alleen niet als het om potentieel verslavende medicijnen of medicijnen met betrekking tot 'intensieve medische opvolging' gaat. Het bericht is hier op aangepast. Met dank aan geo911 en kodak.